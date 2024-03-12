РФ отправит оккупантов в наступление без необходимого количества оружия — в ISW назвали причину

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Украинский военный обозреватель Константин Машовец дал оценки российскому вооруженному потенциалу и мощностям оборонно-промышленной базы. По его словам, Москва отправит оккупантов в наступление без необходимого количества оружия. Это связано с нехваткой рабочей силы и сокращением запасов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

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Машовец отметил, что возможности российской ОПБ не будут устойчивыми в долгосрочной перспективе.

Он рассказал, что военное командование РФ хочет создать "стратегический резерв" для наступательных операций весной-летом 2024 года, но не планирует оснащать эти вновь созданные части и соединения доктринально необходимым количеством вооружения и техники из-за текущих производственных ограничений ОПК.

По словам обозревателя, Москва планирует оснастить во второй и четвертый кварталы 2024 года лишь 27-ю мотострелковую дивизию, которая находится в процессе формирования на базе существующей 21-й мотострелковой бригады Центрального военного округа, до 87 процентов от доктринально необходимого количества вооружения и техники. Машовец предположил, что РФ преследует аналогичные цели в отношении других новых соединений и частей.

По его оценке, маловероятно, что российские оккупанты смогут достичь этой цели к четвертому кварталу 2024 года. Это обусловлено тем, что многие действующие в Украине полки, бригады и дивизии РФ имеют лишь около 30% от необходимого по доктрине количества вооружения и техники.

Кроме того, несколько западных и украинских военных чиновников и аналитиков отметили, что заявленные цифры производства танков, которые сообщает Россия, в основном отражают восстановленные и модернизированные взятые из хранилищ, а не новые технологические производства.

Аналитики отметили, что оценка Машовца совпадает с мнением ISW, что российский ОПК способен поддерживать нынешний темп операций РФ, хотя вряд ли сможет полностью обеспечить потенциальную наступательную операцию оперативного или стратегического уровня с использованием ключевого резерва живой силы в 2024 году.

Сообщения о том, что российские военные отдают приоритет созданию новых недооснащенных частей и соединений, согласуются с оценкой ISW, что Россия предпочитает количество живой силы и техники перед качеством своих войск.

Аналитики считают, что Москва сможет расширить свою ОПБ и накопить ресурсы, если она сохранит инициативу на всем театре военных действий в течение 2024 года. Это позволит оккупантам создать условия для предстоящей наступательной операции с использованием большего запаса живой силы и техники.

В то же время эксперты говорят, что российское военное руководство предпочитает краткосрочные достижения, такие как ограниченные территориальные приобретения, чем долгосрочную устойчивость и широкомасштабные оперативно значимые операции в Украине.

По оценкам ISW, использование российским военным командованием текущих изменений в структуре армии для введения вновь созданных и недоукомплектованных формирований в боевые действия в Украине, вероятно, ограничит непосредственную эффективность этих подразделений на поле боя, однако будет достаточным для поддержания текущего темпа операций.

Напомним, российские оккупанты активизировали свои действия вблизи населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. Кроме того, враг стягивает свои резервы на Времовское выступление, расположенное на границе Запорожской и Донецкой областей.

Также захватчики все чаще применяют боеприпасы с ядовитыми веществами в Запорожском направлении. За неделю было зафиксировано около 60 сбросов гранат с ядовитым веществом душно-слезоточивого действия.