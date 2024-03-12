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У США назвали кількість загиблих окупантів на війні в Україні

12 березня 2024 10:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У США назвали кількість загиблих окупантів на війні в Україні
Евакуація ранених окупантів. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У розвідці Сполучених Штатів Америки розповіли, що Москва втратила близько 300 тисяч російських окупантів у війні проти України. Однак час починає грати на користь країни-агресорки, тому російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вважає, що його загальні розрахунки щодо війни працюють.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на доповідь розвідувальної спільноти США у вівторок, 12 березня.

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Втрати РФ на війні проти України

"Росія зазнала більших втрат, ніж будь-коли за період після Другої світової війни – близько 300 000 серед особового складу, тисячі танків та іншої бронетехніки", — йдеться у звіті.

У розвідці США зазначили, що Путін не зміг втілити свій початковий задум і окупувати всю Україну, а армія РФ зіткнулася з нестачею особового складу та виснаженням окупантів. Там вважають, що ці проблеми будуть і надалі.

Водночас у звіті йдеться, що росіяни змогли зірвати літні контрнаступальні операції України, і нині ситуація починає грати на користь Москви.

Зокрема, російський військово-промисловий комплекс поступово збільшує обсяги виробництва далекобійних засобів ураження, артилерії та іншої зброї, що надасть РФ можливість протягом тривалого часу витримувати високоінтенсивні бойові дії.

Також у розвідці кажуть, що Росія отримує незначні, але постійні успіхи на полі бою з кінця 2023 року та виграє від невизначеності з приводу того, на яку західну допомогу надалі може розраховувати Україна. 

"Президент Володимир Путін, ймовірно, вважає, що Росія зірвала спроби України відвоювати значні території, що його розрахунок для перемоги цій у війні працює і західна, зокрема американська допомога для України є обмеженою, особливо на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, український військовий оглядач Костянтин Машовець дав оцінки російського збройного потенціалу та потужностей оборонно-промислової бази. За його словами, Москва відправить окупантів у наступ без необхідної кількості зброї. Це пов'язано з нестачею робочої сили та скороченням запасів.

Водночас Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ситуація на фронті в Україні значно краща, ніж протягом останніх трьох місяців. Воїнам Сил оборони України, як стверджує глава держави, вдалося зупинити наступ військ РФ.

США
війна
розвідка
росіяни
Україна
окупанти

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