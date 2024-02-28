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В Третьей штурмовой показали, как выполняют боевые задания под сильными обстрелами РФ

28 февраля 2024 07:50
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В Третьей штурмовой показали, как выполняют боевые задания под сильными обстрелами РФ
Украинские военные при выполнении боевых задач в Авдеевке. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Военные Третьей штурмовой бригады круглосуточно под плотными обстрелами россиян выполняют боевые задания и сдерживают врага вблизи Авдеевки Донецкой области. У бойцов несколько минут, чтобы переместиться на другие позиции.

Об этом рассказали в пресс-службе Третьей штурмовой бригады 28 февраля и показали соответствующее видео.

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Бойцы рассказали, что должны перемещаться к позициям между насыпями из кирпичей и бетона, которые раньше были зданиями. Так, пешим ходом боевые группы снова трогаются, когда в нескольких метрах вражеский разрыв.

"Это суровые Авдеевские будни и выполнение задач в условиях непрерывной охоты — бойцов на оккупантов, и наоборот", — говорится в сообщении.

На видео слышно, как один из военных говорит, что хочет выжить и уехать домой, ведь темпы боев возле города не снижаются.

Что происходит в Авдеевке

Напомним, в ночь на 17 февраля стало известно, что подразделения ВСУ покинули Авдеевку после нескольких месяцев непрерывных штурмов российских военных.

Уже 26 февраля украинские защитники отошли от села Ласточкино. Сейчас западнее Авдеевки идут тяжелые бои с противником. За несколько последних суток россияне совершили несколько наступлений на Степное и Бердичи, однако ВСУ отразили штурмы врага.

В то же время Вооруженные силы Украины из-за роста интенсивности российских штурмов также провели тактическое отступление от сел Северное и Степное неподалеку от Авдеевки.

Военные Третьей штурмовой бригады говорят, что город и окрестные села находятся под постоянными штурмами и обстрелами, но, несмотря на это, бойцы тоже проводят контрнаступательные действия.

А в самой оккупированной Авдеевке россияне уже начали выдавать российские паспорта местным жителям, радуясь "освобождению" города.

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