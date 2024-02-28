У Третій штурмовій показали, як виконують бойові завдання під сильними обстрілами РФ

Українські військові під час виконання бойових завдань в Авдіївці. Фото: скриншот з відео

Військові Третьої штурмової бригади цілодобово під щільними обстрілами росіян виконують бойові завдання та стримують ворога поблизу Авдіївки Донецької області. Бійці мають декілька хвилин, аби переміститись до інших позицій.

Про це розповіли в пресслужбі Третьої штурмової бригади 28 лютого та показали відповідне відео.

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Бійці розповіли, що мусять переміщатись до позицій між насипами із цеглин та бетону, які раніше були будівлями. Так, пішим ходом бойові групи знову рушають, коли за декілька метрів — ворожий розрив.

"Це суворі Авдіївські будні та виконання задач в умовах безперервного полювання — бійців на окупантів, і навпаки", — йдеться у повідомленні.

На відео чути, як один із військових каже, що хоче вижити та поїхати додому, адже темпи боїв біля міста не знижуються.

Що відбувається в Авдіївці

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого стало відомо, що підрозділи ЗСУ покинули Авдіївку після кількох місяців безперервних штурмів російських військових.

Вже 26 лютого українські захисники також відійшли від села Ласточкине. Наразі на захід від Авдіївки точаться важкі бої з противником. За декілька останніх діб росіяни здійснили декілька наступів на Степове та Бердичів, проте ЗСУ відбили штурми ворога.

Водночас Збройні сили України через зростання інтенсивності російських штурмів також провели тактичний відступ від сіл Сєверне та Степове неподалік від Авдіївки.

Військові Третьої штурмової бригади кажуть, що місто та навколишні села перебувають під постійними штурмами та обстрілами, але попри це бійці теж проводять контрнаступальні дії.

А в самій окупованій Авдіївці росіяни вже почали видавати російські паспорти місцевим жителям, тішачись "визволянням" міста.