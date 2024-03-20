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В СМИ спрогнозировали, когда Украина начнет собственное производство дефицитных 155 мм снарядов

20 марта 2024 15:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В СМИ спрогнозировали, когда Украина начнет собственное производство дефицитных 155 мм снарядов
Снаряды для ВСУ. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украина может запустить собственное производство боеприпасов калибра 155 мм, которых не хватает Вооруженным Силам, во второй половине текущего года. Однако в этом вопросе страна сталкивается с рядом проблем, среди которых — отсутствие необходимого финансирования и недостаток пороха.

Об этом сообщило издание Washington Post.

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Отмечается, что в связи с оттягиванием поставок снарядов, Украина пытается покрыть их дефицит на поле боя благодаря внутреннему производству. Однако запустить его сможет не раньше первой половины 2024 года.

Вместе с тем, в этом вопросе страна сталкивается с рядом проблем. В частности:

  • отсутствие должного финансирования — издание утверждает, что даже 5 миллиардов долларов, которые Украина планирует потратить, будет недостаточно;
  • дефицит пороха;
  • русские атаки, целью которых являются фабрики по производству орудия.

Напомним, ВСУ испытывают нехватку боеприпасов для систем ПВО. К концу марта запасы ракет для некоторых систем ПВО могут быть исчерпаны.

В то же время Чехия в рамках своей инициативы ищет и закупает боеприпасы для Украины у союзников России.

война
оружие
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боеприпасы
война в Украине
производство

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