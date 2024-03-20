В СМИ спрогнозировали, когда Украина начнет собственное производство дефицитных 155 мм снарядов
Украина может запустить собственное производство боеприпасов калибра 155 мм, которых не хватает Вооруженным Силам, во второй половине текущего года. Однако в этом вопросе страна сталкивается с рядом проблем, среди которых — отсутствие необходимого финансирования и недостаток пороха.
Об этом сообщило издание Washington Post.
Производство боеприпасов в Украине
Отмечается, что в связи с оттягиванием поставок снарядов, Украина пытается покрыть их дефицит на поле боя благодаря внутреннему производству. Однако запустить его сможет не раньше первой половины 2024 года.
Вместе с тем, в этом вопросе страна сталкивается с рядом проблем. В частности:
- отсутствие должного финансирования — издание утверждает, что даже 5 миллиардов долларов, которые Украина планирует потратить, будет недостаточно;
- дефицит пороха;
- русские атаки, целью которых являются фабрики по производству орудия.
Напомним, ВСУ испытывают нехватку боеприпасов для систем ПВО. К концу марта запасы ракет для некоторых систем ПВО могут быть исчерпаны.
В то же время Чехия в рамках своей инициативы ищет и закупает боеприпасы для Украины у союзников России.
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