В СМИ спрогнозировали, когда Украина начнет собственное производство дефицитных 155 мм снарядов

Снаряды для ВСУ. Фото иллюстративное: из открытых источников

Украина может запустить собственное производство боеприпасов калибра 155 мм, которых не хватает Вооруженным Силам, во второй половине текущего года. Однако в этом вопросе страна сталкивается с рядом проблем, среди которых — отсутствие необходимого финансирования и недостаток пороха.

Об этом сообщило издание Washington Post.

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Отмечается, что в связи с оттягиванием поставок снарядов, Украина пытается покрыть их дефицит на поле боя благодаря внутреннему производству. Однако запустить его сможет не раньше первой половины 2024 года.

Вместе с тем, в этом вопросе страна сталкивается с рядом проблем. В частности:

отсутствие должного финансирования — издание утверждает, что даже 5 миллиардов долларов, которые Украина планирует потратить, будет недостаточно;

дефицит пороха;

русские атаки, целью которых являются фабрики по производству орудия.

Напомним, ВСУ испытывают нехватку боеприпасов для систем ПВО. К концу марта запасы ракет для некоторых систем ПВО могут быть исчерпаны.

В то же время Чехия в рамках своей инициативы ищет и закупает боеприпасы для Украины у союзников России.