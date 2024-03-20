У ЗМІ спрогнозували, коли Україна почне власне виробництво дефіцитних 155 мм снарядів

Снаряди для ЗСУ. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

Україна може запустити власне виробництво боєприпасів калібру 155 мм, якмх не вистачає Збройним Силам, у другій половині поточного року. Однак, у цьому питання країна стикається з низкою проблем, серед яких — відсутність необхідного фінансування та брак пороху.

Про це повідомило видання Washington Post.

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Зазначається, що у зв'язку з відтягуванням поставок снарядів Україна намагається покрити їх дефіцит на полі бою завдяки внутрішньому виробництву. Однак, запустити його зможе не раніше першої половини 2024 року.

Разом з тим, у цьому питанні країна стикається з низкою проблем. Зокрема:

відсутність належного фінансування — видання стверджує, що навіть ті 5 мільярдів доларів, які Україна планує витратити, буде недостатньо;

дефіцит пороху;

російські атаки, ціллю яких є заводи з виробництва зброї.

Нагадаємо, ЗСУ відчувають нестачу боєприпасів для систем ППО. До кінця березня запаси ракет для деяких систем ППО можуть бути вичерпані.

Водночас, Чехія в рамках своєї ініціативи шукає та закуповує боєприпаси для України у союзників Росії.