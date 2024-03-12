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В ВСУ назвали направления, где оккупанты пытаются наступать — утренняя сводка Генштаба

12 марта 2024 09:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ВСУ назвали направления, где оккупанты пытаются наступать — утренняя сводка Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Продолжается 748-й день вооруженной агрессии России против Украины. За минувшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения, враг не прекращает обстреливать позиции украинских бойцов и населенные пункты. Однако, Вооруженные Силы устойчиво держат оборону, а также наносят сокрушительные потери противнику.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Атаки российских оккупантов

"В целом враг нанес 8 ракетных и 114 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", — сказали в Генштабе, говоря о количестве российских обстрелов в сутки.

Отмечается, что артиллерийские обстрелам подверглись 145 поселков Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Кроме того, ночью враг в очередной раз атаковал Украину, выпустив 22 ударных дрона типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 воздушных целей.

Атаки ВСУ по оккупантам

В то же время Силы обороны продолжают сдерживать врага и наносят ему сокрушительные потери.

В частности, за прошедшие сутки ВСУ 8 раз ударили по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункту управления противника.

Кроме того, ракетные войска поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс Бук-М1 и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы 1Л219 "Зоопарк".

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Атака ВСУ по оккупантам. Фото: Генштаб

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

В Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсии, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг не производил штурмовые действия.

На Лиманском направлении ВСУ отбили 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Григоровка и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили  6 атак россиян в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Чосового Яра Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские бойцы отбили 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении защитники продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области. Там оккупанты 21 раз пытались прорвать оборону наших военных.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции ВСУ в районах Роботы, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг однажды пытался выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Однако, безуспешно.

Потери армии России в войне

  • личного состава — около 425890 (+910) человек;
  • танков — 6747 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин — 12901 (+27) единицы;
  • артиллерийских систем — 10522 (+23) единиц;
  • РСЗО — 1016 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 713 (+2) единиц;
  • самолетов — 347 (+0) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА — 8184 (+43) единицу;
  • крылатых ракет — 1920 (+1) единиц;
  • кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 13870 (+44) единиц;
  • специальной техники — 1691 (+5) единиц.
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Потери армии РФ на 12 марта 2024 год. Фото: Генштаб
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Сводка Генштаба. Фото: скриншот
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Сводка Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация на фронте в Украине значительно лучше, чем за последние три месяца. Воинам Сил обороны Украины, как утверждает глава государства, удалось остановить наступление войск РФ.

Тем временем в ЦРУ назвали сроки контрнаступления Украины.

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Генштаб ВСУ
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Александр Сырский
ситуация на фронте

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