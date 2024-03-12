У ЗСУ назвали напрямки, де окупанти намагаються наступати — ранкове зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

Триває 748 день збройної агресії Росії проти України. За минулу добу на фронті відбулося 72 бойові зіткнення, ворог не припиняє обстрілювати позиції українських бійців та населені пункти. Однак, Збройні Сили стійко триматють оборону, а також завдають нищівних втрат противнику.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Атаки російських окупантів

"Загалом ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", — сказали у Генштабі, говорячи про кількість російських обстрілів за добу.

Зазначається, що артилерійських обстрілів зазнали 145 селищ Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Крім того, вночі ворог черговий раз атакував Україну, випустивши 22 ударні дрони типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили 17 повітряних цілей.

Атаки ЗСУ по окупантах

Водночас, Сили оборони продовжують стримувати ворога та завдають йому нищівних втрат.

Зокрема, минулої доби ЗСУ 8 разів вдарили по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та пункту управління противника.

Крім того, ракетні війська уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс Бук-М1 та радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби 1Л219 "Зоопарк".

Атака ЗСУ по окупантах. Фото: Генштаб

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках — ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку ворог не проводив штурмові дії.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Григорівка та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак росіян в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські бійці відбили 16 ворожих атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області. Там окупанти 21 раз намагалися прорвати оборону наших військових.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції ЗСУ в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог один раз намагався вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Однак, безуспішно.

Втрати армії Росії у війні

особового складу — близько 425890 (+910) осіб;

танків — 6747 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин — 12901 (+27) одиниці;

артилерійських систем — 10522 (+23) одиниць;

РСЗВ — 1016 (+0) одиниць;

засобів ППО — 713 (+2) одиниць;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА — 8184 (+43) одиницю;

крилатих ракет — 1920 (+1) одиниць;

кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 13870 (+44) одиниць;

спеціальної техніки — 1691 (+5) одиниць.

Втрати армії РФ на 12 березня 2024 рік. Фото: Генштаб

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що наразі ситуація на фронті в Україні значно краща, ніж протягом останніх трьох місяців. Воїнам Сил оборони України, як стверджує глава держави, вдалося зупинити наступ військ РФ.

Тим часом у ЦРУ назвали терміни контрнаступу України.