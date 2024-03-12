Удар по Кривому Рогу — в ОВА сообщают о погибших и раненых
Российские войска во вторник, 12 марта, атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Из-за российской агрессии известно о двух погибших жителях города.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Атака на Кривой Рог 12 марта
"Еще один трагический вечер для области. В Кривом Роге предварительно двое погибших", — говорится в сообщении.
По словам Лысака, также в городе в результате атаки есть пострадавшие, среди них ребенок.
В общей сложности более 30 человек обратились за медицинской помощью в больницы.
Также известно о пяти тяжелораненых, которые находятся в реанимации.
Детали вражеского удара сообщат впоследствии.
Ранее Воздушные силы предупреждали о движении российской ракеты Х-59 в направлении Кривого Рога.
Впоследствии в городе раздавались взрывы, случилось возгорание в жилой многоэтажке. Также были повреждены киоски, которые располагаются рядом.
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