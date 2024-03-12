Удар по Кривому Рогу — в ОВА повідомляють про загиблих і поранених
Російські війська у вівторок, 12 березня, атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Через російську агресію відомо про двох загиблих мешканців міста.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Атака на Кривий Ріг 12 березня
"Ще один трагічний вечір для області. У Кривому Розі попередньо двоє загиблих", — йдеться у повідомленні.
За словами Лисака, також у місті внаслідок атаки є постраждалі, серед них дитина.
Загалом понад 30 людей звернулися за медичною допомогою до лікарень.
Також відомо про п'ятьох тяжкопоранених, що перебувають в реанімації.
Деталі ворожого удару повідомлять згодом.
Раніше Повітряні сили попереджали про рух російської ракети Х-59 у напрямку Кривого Рогу.
Згодом у місті лунали вибухи, сталося займання в житловій багатоповерхівці. Також були пошкоджені кіоски, що розташовувались поруч.
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