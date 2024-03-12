Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Удар по Кривому Рогу — в ОВА повідомляють про загиблих і поранених arrow

Удар по Кривому Рогу — в ОВА повідомляють про загиблих і поранених

12 березня 2024 19:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удар по Кривому Рогу — в ОВА повідомляють про загиблих і поранених
Пораненого передають медикам "швидкої". Фото: Telegram/Сергій Лисак
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у вівторок, 12 березня, атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Через російську агресію відомо про двох загиблих мешканців міста.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:

Атака на Кривий Ріг 12 березня

"Ще один трагічний вечір для області. У Кривому Розі попередньо двоє загиблих", — йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, також у місті внаслідок атаки є постраждалі, серед них дитина.

null
Пожежа в багатоповерхівці. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Загалом понад 30 людей звернулися за медичною допомогою до лікарень.

Також відомо про п'ятьох тяжкопоранених, що перебувають в реанімації.

null
Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Деталі ворожого удару повідомлять згодом.

null
Скриншот допису Лисака

Раніше Повітряні сили попереджали про рух російської ракети Х-59 у напрямку Кривого Рогу. 

Згодом у місті лунали вибухи, сталося займання в житловій багатоповерхівці. Також були пошкоджені кіоски, що розташовувались поруч. 

Кривий Ріг
Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
війна в Україні
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування