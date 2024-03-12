Удар по Кривому Рогу — в ОВА повідомляють про загиблих і поранених

Пораненого передають медикам "швидкої". Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські війська у вівторок, 12 березня, атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Через російську агресію відомо про двох загиблих мешканців міста.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Атака на Кривий Ріг 12 березня

"Ще один трагічний вечір для області. У Кривому Розі попередньо двоє загиблих", — йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, також у місті внаслідок атаки є постраждалі, серед них дитина.

Пожежа в багатоповерхівці. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Загалом понад 30 людей звернулися за медичною допомогою до лікарень.

Також відомо про п'ятьох тяжкопоранених, що перебувають в реанімації.

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Деталі ворожого удару повідомлять згодом.

Скриншот допису Лисака

Раніше Повітряні сили попереджали про рух російської ракети Х-59 у напрямку Кривого Рогу.

Згодом у місті лунали вибухи, сталося займання в житловій багатоповерхівці. Також були пошкоджені кіоски, що розташовувались поруч.