В большинстве областей Украины снова объявили воздушную тревогу
В большинстве областей Украины во вторник, 19 марта, снова объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают об угрозе применения баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
Воздушная тревога 20 марта
"Угроза применения баллистического вооружения для областей, где объявлена воздушная тревога!", — говорится в сообщении.
По состоянию на 20:20 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой областях и в Крыму.
Напомним, 17 марта оккупанты обстреляли баллистикой инфраструктурный объект в Николаеве. В результате атаки один человек погиб, еще девять получили ранения.
Также мы писали, что 14 марта российские войска нанесли удар по центру Херсона. В результате обстрела разрушен жилой дом.
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