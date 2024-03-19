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В большинстве областей Украины снова объявили воздушную тревогу

19 марта 2024 20:20
обновлено: 20:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В большинстве областей Украины снова объявили воздушную тревогу
Запуск баллистической ракеты РФ Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В большинстве областей Украины во вторник, 19 марта, снова объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают об угрозе применения баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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"Угроза применения баллистического вооружения для областей, где объявлена воздушная тревога!", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Воздушных сил

По состоянию на 20:20 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой областях и в Крыму.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, 17 марта оккупанты обстреляли баллистикой инфраструктурный объект в Николаеве. В результате атаки один человек погиб, еще девять получили ранения.

Также мы писали, что 14 марта российские войска нанесли удар по центру Херсона. В результате обстрела разрушен жилой дом.

оккупанты
ПВО
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

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