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В більшості областей України знову оголосили повітряну тривогу

19 березня 2024 20:20
оновлено: 20:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В більшості областей України знову оголосили повітряну тривогу
Запуск балістичної ракети РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У більшості областей України у вівторок, 19 березня, знову оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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"Загроза застосування балістичного озброєння для областей, де оголошена повітряна тривога!", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 20:20 повітряна тривога оголошена в Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій областях та в Криму.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 17 березня окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.

Також ми писали, що 14 березня російські війська завдали удару по центру Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок.

 

окупанти
ППО
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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