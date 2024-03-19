В більшості областей України знову оголосили повітряну тривогу

Запуск балістичної ракети РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

У більшості областей України у вівторок, 19 березня, знову оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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"Загроза застосування балістичного озброєння для областей, де оголошена повітряна тривога!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 20:20 повітряна тривога оголошена в Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 17 березня окупанти обстріляли балістикою інфраструктурний об'єкт у Миколаєві. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев’ятеро отримали поранення.

Також ми писали, що 14 березня російські війська завдали удару по центру Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок.