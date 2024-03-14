В ISW предупредили об угрозе внезапного наступления российских оккупантов

Российские оккупанты. Фото: из открытых источников

Аналитики института изучения войны (ISW) говорят, что дефицит боеприпасов и военного оборудования, вызванный задержкой военной помощи США, могут негативно повлиять на текущую ситуацию на фронте. В частности, специалисты предупреждают о внезапном наступлении российских оккупантов на тех участках, где меньше всего ожидают Вооруженные Силы.

Об этом говорится в аналитике ISW.

Читайте также:

В ISW предупредили Украину о внезапном наступлении армии РФ

В Институте изучения войны отмечают, что Россия сохраняет военную инициативу на всем театре боевых действий.

"Приоритетизация секторов, которым больше угрожает интенсивная российская наступательная операция, может создать уязвимые места в других местах, которыми российские силы смогут воспользоваться для внезапного и неожиданного продвижения, если поставки для Украины будут продолжать сокращаться", — говорят в ISW, говоря об угрозе нового наступления.

Аналитики подчеркивают, что новый прорыв российских оккупантов может произойти при дальнейшем сокращении военной помощи США.

В то же время, по словам экспертов, украинские военные пытаются перекрыть дефицит вооружения и определяют приоритетные для себя участки фронта. Однако в ISW убеждены, что это может иметь определенные риски для ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки произошло 79 боевых столкновений, армия РФ потеряла еще 970 военных.

Стоит отметить, что недавние атаки сил обороны Украины привели к остановке работы трех главных нефтеперерабатывающих заводов в России. По данным СМИ, эти объекты составляют около 12% мощностей РФ.