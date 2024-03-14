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В ISW попередили про загрозу раптового наступу російських окупантів

14 березня 2024 10:50
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Козюк Тетяна
редактор
В ISW попередили про загрозу раптового наступу російських окупантів
Російські окупанти. Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Аналітики інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що дефіцит боєприпасів та військового обладнання, який спричинила затримка військової допомоги США, можуть негативно вплинути на поточну ситуацію на фронті. Зокрема, фахівці попереджають про раптовий наступ російських окупантів на тих ділянках, де найменш всього очікують Збройні Сили.

Про це йдеться в аналітиці ISW.

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В Інституті вивчення війни зауважують, що наразі Росія зберігає військову ініціативу на всьому театрі бойових дій. 

"Пріоритезація секторів, яким найбільше загрожує інтенсивна російська наступальна операція, може створити вразливі місця в інших місцях, якими російські сили зможуть скористатися для раптового та несподіваного просування, якщо постачання для України продовжуватимуть скорочуватися", — кажуть в ISW, говорячи про загрозу нового наступу росіян. 

Аналітики наголошують, що новий прорив російських окупантів може статися за умови подальшого скорочення військової допомоги США.

У той же час, за словами експертів, українські військові намагаються перекрити дефіцит озброєння й визначають пріорітетні для себе ділянки фронту. Однак, в ISW переконані, що це може мати певні ризики для ЗСУ. 

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 79 бойових зіткнень, армія РФ втратила ще 970 військових. 

Варто зазначити, що нещодавні атаки Сил оборони України призвели до зупинки роботи трьох головних нафтопереробних заводів в Росії. За даними ЗМІ, ці об'єкти становлять близько 12% потужностей РФ. 

війна
ЗСУ
росіяни
окупанти
війна в Україні
ситуація на фронті

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