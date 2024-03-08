В Воздушных силах рассказали, почему россияне боятся запускать самолеты А-50

Генерал-лейтенант Николай Олещук. Фото: Воздушные силы

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что украинская противовоздушная оборона может наносить удары на расстоянии почти двести километров. В этой связи Россия все больше боится запускать свои самолеты, в частности А-50.

Об этом Олещук написал в Telegram в пятницу, 8 марта.

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"Ежедневно расчеты зенитных ракетных войск Воздушных Сил охотятся на российские истребители", — рассказал Олещук.

Генерал-лейтенант добавил, что 7 марта было осуществлено боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км.

"Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы!", — подчеркнул военный.

Олещук также сообщил, что россияне не прекращают использовать управляемые авиабамбы против позиций украинских военных. Однако уже сейчас они боятся подлетать слишком близко.

"После значительных потерь — самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35, оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами", — сообщили хорошие новости Олещук.

Кроме того, по его словам, над азовским морем уже некоторое время вообще нет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Это снижает возможности захватчиков по проведению разведки.

Пилоты РФ боятся приказов командования

По данным украинских военных, среди российских пилотов уже начались споры вокруг решений военного руководства государства агрессора, ведь, по сути, их посылают в один конец.

"Такие разговоры, а возможно и саботаж, во время выполнения задач оккупантами будут только расти, когда Воздушные Силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты нашего неба от воздушных атак врага", — резюмировал Олещук.

Ранее мы рассказывали, что в небе над Краснодарским краем в пятницу, 23 февраля, был сбит самолет дальнего радиолокационного действия А-50. Россия прекратила полеты воздушных судов этого типа.

Игнат объяснил, что сбивание российского дальнего радиолокационного самолета А-50 не означает, что оккупанты будут меньше ракет выпускать по Украине.