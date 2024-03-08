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В Повітряних силах розповіли, чому росіяни бояться запускати літаки А-50

8 березня 2024 16:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Повітряних силах розповіли, чому росіяни бояться запускати літаки А-50
Генерал-лейтенант Микола Олещук. Фото: Повітряні сили
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що українська протиповітряна оборона може завдавати ударів на відстані майже двісті кілометрів. В зв'язку з цим Росія все більше боїться запускати свої літаки, зокрема А-50.

Про це Олещук написав у Telegram у п'ятницю, 8 березня.

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"Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних Сил полюють на російські винищувачі", — розповів Олещук.

Генерал-лейтенант додав, що 7 березня було здійснене бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км.

"Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!", — наголосив військовий.

Олещук також повідомив, що росіяни не припиняють використовувати керовані аівабомби проти позицій українських військових. Проте вже зараз вони бояться підлітати надто близько.

"Після значних втрат — літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачів Су-34/Су-35, окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами", — повідоми хороші новини Олещук.

Окрім того, за його словами, над азовським морем уже певний час взагалі нема літаків далекого радіолокаційного виявлення. Це знижує можливості загарбників щодо проведення розвідки.

Пілоти РФ бояться наказів командування

За даними українських військових, серед російських пілотів уже почались суперечки навколо рішень військового керівництва держави агресора, адже по суті їх посилають в один кінець.

"Такі розмови, а можливо і саботаж, під час виконання завдань окупантами, лише зростатимуть, коли Повітряні Сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога", — резюмував Олещук.

Раніше ми розповідали, що у небі над Краснодарським краєм у п'ятницю, 23 лютого, було збито літак дальньої радіолокаційної дії А-50. Наразі Росія припинила польоти повітряних суден цього типу.

Ігнат пояснив, що збиття російського дальнього радіолокаційного літака А-50 не означає, що окупанти будуть менше ракет випускати по Україні. 

війна
Україна
окупанти
ППО
винищувач
Повітряні Сили ЗСУ

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