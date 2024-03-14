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В Украине снова раздается воздушная тревога — какая угроза

14 марта 2024 15:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украине снова раздается воздушная тревога — какая угроза
Ракета в небе. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине в очередной раз за день звучит воздушная тревога. Опасность в настоящее время существует для восточных и некоторых центральных областей и связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые паблики в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине

14:54 — воздушная тревога раздалась в восточных и некоторых центральных областях.

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Уведомление о воздушной тревоге. Фото: скриншот

Карта тревог

15:04 — в Украине "покраснели" 9 областей.

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Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, 14 марта российские оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумщины. В результате атаки в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце временно выведены из строя передатчики телерадиовещания.

Добавим, что ночью в Украине более четырех часов продолжалась воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников и применения баллистики.

В результате атаки российских захватчиков на Сумскую область прилеты в четырех населенных пунктах.

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война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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