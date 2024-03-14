В Украине снова раздается воздушная тревога — какая угроза

Ракета в небе. Фото иллюстративное: из открытых источников

В Украине в очередной раз за день звучит воздушная тревога. Опасность в настоящее время существует для восточных и некоторых центральных областей и связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые паблики в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине

14:54 — воздушная тревога раздалась в восточных и некоторых центральных областях.

Уведомление о воздушной тревоге. Фото: скриншот

Карта тревог

15:04 — в Украине "покраснели" 9 областей.

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, 14 марта российские оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумщины. В результате атаки в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце временно выведены из строя передатчики телерадиовещания.

Добавим, что ночью в Украине более четырех часов продолжалась воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников и применения баллистики.

В результате атаки российских захватчиков на Сумскую область прилеты в четырех населенных пунктах.