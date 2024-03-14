Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow В Україні знову лунає повітряна тривога — яка загроза arrow

В Україні знову лунає повітряна тривога — яка загроза

14 березня 2024 15:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україні знову лунає повітряна тривога — яка загроза
Ракета в небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні черговий раз за день лунає повітряна тривога. Небезпека наразі існує для східних та деяких центральний областей і пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння. 

Про це повідомляють моніторингові пабліки у Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

14:54 — повітряна тривога пролунала у східних та деяких центральних областях.

null
Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: скриншот

Мапа тривог

15:04 — в Україні "почервоніли" 9 областей. 

null
Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 березня російські окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумщини. Внаслідок атаки у Сумах, Шостці, Білопіллі й Тростянці тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення.

Додамо, що вночі в Україні понад чотири години тривала повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників та застосування балістики.

Внаслідок атаки російських загарбників на Сумську область є прильоти в чотирьох населених пунктах. 

війна
українці
росіяни
обстріли
окупанти
повітряна тривога
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше