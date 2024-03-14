В Україні знову лунає повітряна тривога — яка загроза

Ракета в небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

В Україні черговий раз за день лунає повітряна тривога. Небезпека наразі існує для східних та деяких центральний областей і пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові пабліки у Telegram.

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Повітряна тривога в Україні

14:54 — повітряна тривога пролунала у східних та деяких центральних областях.

Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: скриншот

Мапа тривог

15:04 — в Україні "почервоніли" 9 областей.

Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 березня російські окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумщини. Внаслідок атаки у Сумах, Шостці, Білопіллі й Тростянці тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення.

Додамо, що вночі в Україні понад чотири години тривала повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників та застосування балістики.

Внаслідок атаки російських загарбників на Сумську область є прильоти в чотирьох населених пунктах.