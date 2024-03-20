Веб-портал "Потерь.НЕТ" сообщил, сколько удалось идентифицировать погибших оккупантов в Украине

Представители веб-портала "Потерь.НЕТ". Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv

Вебпортал "Потерь.НЕТ" идентифицировал более 72 000 российских оккупантов, погибших на войне против Украины. В перечне также есть представители так называемых "ЛНР/ДНР" и коллаборантов, которые остались на неподконтрольной Украине территории или в захваченных населенных пунктах.

Об этом представители веб-портала сообщили в Media Center Ukraine в среду, 20 марта.

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"На веб-портале "Потерь.НЕТ", который в 2022 году был основан Министерством внутренних дел, сейчас собрана информация о 72 012 погибших военных России, а также представителей так называемых "ЛНР", "ДНР" и коллаборантов, которые остались на неподконтрольной Украине территории или на оккупированной территории", — говорится в сообщении.

В целях противодействия нарративам российской пропаганды и дезинформации в рамках проекта идентификация погибших солдат РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины.

Источники информации, используемые в ходе сбора информации, — русскоязычные социальные сети, группы в социальных сетях, группы в Telegram-каналах.

"Информация попадает в базу данных только после того, как она проходит несколько степеней проверки. По каждому из случаев должно быть по меньшей мере два источника информации", — говорится в сообщении.

Пост Media Center Ukraine. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные каждый день профессионально ликвидируют российских оккупантов и их технику. Так, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали, как бьют по боевым машинам пехоты захватчиков.

Также бойцы 47-й отдельной механизированной бригады отбили очередную атаку российских захватчиков. Для уничтожения врага украинские защитники умело применили беспилотники.