Вебпортал "Потерь.НЕТ" повідомив, скільки вдалося ідентифікувати загиблих окупантів в Україні

Представники вебпорталу "Потерь.НЕТ". Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv

Вебпортал "Потерь.НЕТ" ідентифікував понад 72 000 російських окупантів, які загинули на війні проти України. У переліку також є представники так званих "ЛНР/ДНР" та колаборантів, які залишилися на непідконтрольній Україні території або в захоплених населених пунктах.

Про це представники вебпорталу повідомили у Media Center Ukraine у середу, 20 березня.

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"На вебпорталі "Потерь.НЕТ", який в 2022 році був започаткований Міністерством внутрішніх справ, наразі зібрано інформацію про 72 012 загиблих військових Росії, а також представників так званих "ЛНР", "ДНР" та колаборантів, які залишилися на непідконтрольній Україні території або на окупованій території", — йдеться у повідомленні.

З метою протидії наративам російської пропаганди та дезінформації в рамках проєкту ідентифікація загиблих солдатів РФ, задіяних у збройній агресії проти України.

Джерела інформації, які використовуються в ході збору інформації, — російськомовні соціальні мережі, групи в соціальних мережах, групи в Telegram-каналах.

"Інформація потрапляє до бази даних лише після того, як вона проходить кілька ступенів перевірки. По кожному з випадків має бути щонайменше два джерела інформації", — йдеться у повідомленні.

Допис Media Center Ukraine. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові щодня професійно ліквідовують російських окупантів та їх техніку. Так, бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали, як б'ють по бойових машинах піхоти загарбників.

Також бійці 47 окремої механізованої бригади відбили чергову атаку російських загарбників. Для знищення ворога українські захисники вправно застосували безпілотники.