Взрывы в Полтаве 27 февраля - люди остались без света

Взрывы в Полтаве — часть потребителей осталась без света
Мощные взрывы в Полтаве раздались в ночь на 27 февраля. В результате обстрела часть потребителей осталась без электроэнергии.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филлип Пронин в Telegram во вторник, 27 февраля.
Последствия обстрелов Полтавы 27 февраля
Пронин заявил, что ночью вражеские дроны повредили электролинию в Лубенском районе. Вследствие этого без света остались 208 бытовых и 4 юридических потребителя.
"В настоящее время специалисты в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения", — сообщил Пронин.
Напомним, в Днепропетровской области ночью раздались мощные взрывы. Оккупанты обстреливали Никопольский район, вследствие чего есть разрушения.
Ранее взрывы прозвучали в Херсоне. Глава Херсонской ОВА Роман Мрочко призывал местных жителей держаться подальше от окон.
Также взрывы раздались в Кривом Роге. Ранее сообщали о российской авиационной ракете Х-59, которая летела в направлении города.
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