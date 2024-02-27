Взрывы в Полтаве 27 февраля - люди остались без света

Последствия обстрела Полтавы. Фото: Reuters

Мощные взрывы в Полтаве раздались в ночь на 27 февраля. В результате обстрела часть потребителей осталась без электроэнергии.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филлип Пронин в Telegram во вторник, 27 февраля.

Последствия обстрелов Полтавы 27 февраля

Пронин заявил, что ночью вражеские дроны повредили электролинию в Лубенском районе. Вследствие этого без света остались 208 бытовых и 4 юридических потребителя.

"В настоящее время специалисты в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения", — сообщил Пронин.

Сообщение Филлипа Пронина. Фото: скриншот

Напомним, в Днепропетровской области ночью раздались мощные взрывы. Оккупанты обстреливали Никопольский район, вследствие чего есть разрушения.

Ранее взрывы прозвучали в Херсоне. Глава Херсонской ОВА Роман Мрочко призывал местных жителей держаться подальше от окон.

Также взрывы раздались в Кривом Роге. Ранее сообщали о российской авиационной ракете Х-59, которая летела в направлении города.