Вибухи у Полтаві 27 лютого – люди залишилися без світла

Вибухи у Полтаві — частина споживачів залишилася без світла
Потужні вибухи у Полтаві пролунали у ніч на 27 лютого. Внаслідок обстрілу частина споживачів залишилася без електроенергії.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін в Telegram у вівторок, 27 лютого.
Наслідки обстрілів Полтави 27 лютого
Пронін заявив, що вночі ворожі дрони пошкодили електролінію у Лубенському районі. Згодом без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичні споживачі.
"Наразі фахівці у посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання", — повідомив Пронін.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині вночі пролунали потужні вибухи. Окупанти обстрілювали Нікопольський район, унаслідок чого є руйнування.
Раніше вибухи пролунали у Херсоні. Голова Херсонської ОВА Роман Мрочко закликав місцевих жителів триматися якомога далі від вікон.
Також вибухи пролунали у Кривому Розі. Раніше повідомляли про російську авіаційну ракету Х-59, яка летіла у напрямку міста.
Читайте Новини.LIVE!