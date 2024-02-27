Вибухи у Полтаві 27 лютого – люди залишилися без світла

Наслідки обстрілу Полтави. Фото: Reuters

Потужні вибухи у Полтаві пролунали у ніч на 27 лютого. Внаслідок обстрілу частина споживачів залишилася без електроенергії.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін в Telegram у вівторок, 27 лютого.

Наслідки обстрілів Полтави 27 лютого

Пронін заявив, що вночі ворожі дрони пошкодили електролінію у Лубенському районі. Згодом без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичні споживачі.

"Наразі фахівці у посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання", — повідомив Пронін.

Повідомлення Філіпа Проніна. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Дніпропетровщині вночі пролунали потужні вибухи. Окупанти обстрілювали Нікопольський район, унаслідок чого є руйнування.

Раніше вибухи пролунали у Херсоні. Голова Херсонської ОВА Роман Мрочко закликав місцевих жителів триматися якомога далі від вікон.

Також вибухи пролунали у Кривому Розі. Раніше повідомляли про російську авіаційну ракету Х-59, яка летіла у напрямку міста.