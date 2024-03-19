От ударов ломались дубинки — нацгвардеец с ЧАЭС рассказал о двух адских годах плена

Сержант Национальной гвардии Украины Андрей Старинщак. Фото: Радио Свобода

Сержант Национальной гвардии Украины Андрей Старинщак пробыл в плену почти два года. Он попал в руки захватчиков во время обороны Чернобыльской атомной электростанции.

Подробности ужасов, которые ему пришлось пережить, военный рассказал в интервью Радио Свобода.

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Как попал в плен

Старинщак контракт с Нацгвардией в 2019 году был назначен на Чернобыльскую атомную электростанцию. Он совершал пропуск работников станции и помогал им в организации работы. 24 февраля 2022 года по команде бойцы вооружились и выдвинулись защищать ЧАЭС. Нацгвардеец отметил, что он и его товарищи сделали все, чтобы избежать взрыва на станции.

Им пришлось сдаться в плен из-за колоссального неравенства сил — против 169 украинских бойцов с автоматами было сосредоточено более двух тысяч единиц вражеской бронетехники.

Даже в плену старался улыбаться. Фото: Радио Свобода

В камере пел и танцевал

Во время пребывания в плену на Чернобыльской АЭС военный пострадал от радиации, прежде чем его доставили в Россию.

В плену он подвергся пыткам от надзирателей, которые постоянно избивали и унижали пленных украинцев. Удары были такой невероятной силы, что резиновые дубинки, которые использовали русские палачи, ломались.

"После избиений, которые у меня там были, я заходил обратно в камеру с пением и танцами. Хотя и переломы были, чего только не было… Но по видеонаблюдению российские надзиратели видели, что я захожу и танцую. И я хотел, чтобы эти операторы душились там от злости. Нас им не сломать…" — рассказывает военный.

Старинщак рассказал, что местом избиения пленных была так называемая "собачатня" — место, где находился тюремный кинолог с собакой.

Интервью Андрея Старинщака. Фото: Радио Свобода

Только один звонок жене

Нацгвардейцу только раз дали позвонить жене, но при этом поставили два условия.

"Мы дадим звонок, но только с условием — вы должны сообщить две вещи. Первое — то, что именно украинская сторона тормозит ваши обмены. И второе — создали там специальный телеграмм-канал", — рассказал военный.

Он также добавил, что после обмена сразу имел возможность позвонить по телефону родным. Также он получил всю необходимую помощь, чтобы поскорее реабилитироваться после плена.

"Действительно, наша Украина нас поддерживает. Это все, что у нас есть, и мы должны за это бороться", — завершил Старинщак свой рассказ.

Ранее мы рассказывали, что российские войска торгуют на "черном рынке" украинскими пленниками. Они отдают наших защитников чеченским военизированным группировкам, которые продолжают проводить собственные обмены пленными с Украиной.

В русском плену находятся еще более 900 защитников бригады "Азов". По мнению одного из бойцов этого подразделения Богдана Кротевича, "азовцев" и других военнопленных на борту сбитого самолета ИЛ-76 не было.