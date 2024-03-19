Від ударів ламалися кийки — нацгвардієць з ЧАЕС розповів про два пекельні роки полону

Сержант Національної гвардії України Андрій Старинщак. Фото: Радіо Свобода

Сержант Національної гвардії України Андрій Старинщак пробув у російському полоні майже два роки. Він потрапив до рук загарбників під час оборони Чорнобильської атомної електростанції.

Подробиці тих жахіть, які йому довелося пережити, військовий розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Як потрапив у полон

Старинщак контракт із Нацгвардією у 2019 році і був призначений на Чорнобильську атомну електростанцію. Він здійснював пропуск працівників станції і допомагав їм в організації роботи. 24 лютого 2022 року за командою бійці озброїлися і вирушили захищати ЧАЕС. Нацгвардієць зазначив, що він і його побратими зробили все, щоб уникнути вибуху на станції.

Їм довелося здатися в полон через колосальну нерівність сил — проти 169 українських бійців з автоматами було зосереджено більше двох тисяч одиниць ворожої бронетехніки.

Навіть у полоні старався усміхатися. Фото: Радіо Свобода

У камері співав і танцював

В час перебування у полоні на Чорнобилській АЕС військовий постраждав від радіації, перш ніж його доправили до Росії.

У полоні він зазнав катувань від наглядачів, які постійно били і принижували полонених українців. Удари були такої неймовірної сили, що гумові кийки, які використовували російські кати, ламалися.

"Після побиттів, які у мене там були, я заходив назад у камеру зі співами і танцями. Хоча й переломи були, чого тільки не було… Та по відеонагляду російські наглядачі бачили, що я заходжу й танцюю. І я хотів, щоб ці оператори душилися там від злості. Нас їм не зламати…" — розповідає військовий.

Старинщак розповів, що місцем побиття полонених була так звана "собачатня" — місце де перебував тюремний кінолог із собакою.

Інтерв'ю Андрія Старинщака. Фото: Радіо Свобода

Лише один дзвінок дружині

Нацгвардійцю лише один раз дали зателефонувати дружині, але при цьому поставили дві умови.

"Ми дамо дзвінок, але тільки з умовою — ви повинні повідомити дві речі. Перше — те, що саме українська сторона гальмує ваші обміни. І друге — створений там спеціальний якийсь буде телеграм-канал", — розповів військовий.

Він також додав, що після обміну одразу мав можливість зателефонувати рідним. Також він отримав усю необхідну допомогу, щоб швидше реабілітуватися після полону.

"Справді, наша Україна нас підтримує. Це все, що в нас є, і ми повинні за це боротися", — завершив Старинщак свою розповідь.

Раніше ми розповідали, що російські війська торгують на "чорному ринку" українськими полоненими. Вони віддають наших захисників чеченським воєнізованим угрупованням, які надалі проводять власні обміни полоненими з Україною.

В російському полоні перебуває ще понад 900 захисників бригади "Азов". На думку одного з бійці цього підрозділу Богдана Кротевича, "азовців" та інших військовополонених на борту збитого літака ІЛ-76 не було.