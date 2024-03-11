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Войска РФ столкнулись с проблемами на фронте — в ISW объяснили, о чем идет речь

11 марта 2024 08:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Войска РФ столкнулись с проблемами на фронте — в ISW объяснили, о чем идет речь
Новобранцы армии РФ. Иллюстративное фото: Associated Press
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российская армия столкнулась с рядом проблем на фронте. В частности, оккупанты достали хлопоты из-за вновь прибывшего личного состава и возможностей дронов на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Проблема новобранцев в войсках РФ

В своем отчете ISW ссылается на военного блогера РФ, который отметил, что у новобранцев российской армии есть нереалистично-оптимистический взгляд на боевые действия в Украине. Они прибывают на фронт с уверенностью, что войска РФ побеждают в войне.

Как утверждает блоггер, новоприбывшие военные не хотят проходить обучение, потому что под влиянием российской дезинформации верят, что воздушно-космические силы РФ помогут пехоте с неба. А российские заключенные, которых отправили на передовую, с легкостью победят ВСУ.

Российские дроны доставили хлопот оккупантам

Вдобавок, боевики так называемой "ДНР" выбирают чаще FPV-дроны, а не изготовленные российской волонтерской группой "Судоплатов". Причиной тому является то, что беспилотники волонтеров работают на известных ВСУ частотах.

"Блогер утверждает, что операторы БпЛА Центрального военного округа вывели из строя все свои беспилотники "Судоплатов" после того, как один из российских дронов вышел из строя и сообщил украинским войскам о необходимости активации систем радиоэлектронной борьбы во время боев за Авдеевскую промзону", — говорится в отчете ISW.

Напомним, в ISW указали, что аналитики проанализировали спутниковые снимки из России. Эксперты пришли к выводу, что РФ расконсервировала от 25 до 40% своих танковых стратегических запасов со складов под открытым небом. Исследователи уверены, что резервов хватит не надолго.

Добавим, войска РФ устроили тактическую неожиданность на фронте. На Авдеевском направлении оккупанты значительно улучшили свои тактические возможности.

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