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Війська РФ зіткнулися з проблемами на фронті — у ISW пояснили про що йдеться

11 березня 2024 08:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Війська РФ зіткнулися з проблемами на фронті — у ISW пояснили про що йдеться
Новобранці армії РФ. Ілюстративне фото: Associated Press
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російська армія зіткнулася з низкою проблем на фронті. Зокрема окупанти дістали клопіт через новоприбулий особовий склад та можливостями дронів на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Проблема новобранців у військах РФ

У своєму звіті ISW посилається на військового блогера РФ, який зауважив, що новобранці російської армії мають нереалістично-оптимістичний погляд на бойові дії в Україні. Вони прибувають на фронт з впевненістю, що війська РФ перемагають у війні.

Як стверджує блогер, новоприбулі військові не хочуть проходити навчання, тому що під впливом російської дезінформації вірять, що Повітряно-космічні сили РФ допоможуть піхоті з неба. А російські в'язні, яких відправили на передову з легкістю переможуть ЗСУ.

Російські дрони завдали клопоту окупантам

На додаток, бойовики так званої "ДНР" обирають частіше FPV-дрони, а не виготовлені російською волонтерською групою "Судоплатов". Причиною цьому є те, що безпілотники волонтерів працюють на відомих ЗСУ частотах.

"Блогер стверджує, що оператори БпЛА Центрального військового округу вивели з ладу всі свої безпілотники "Судоплатов" після того, як один з російських дронів вийшов із ладу та сповістив українські війська про необхідність активації систем радіоелектронної боротьби під час боїв за Авдіївську промзону", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, у ISW вказали, що аналітики, проаналізували супутникові знімки з Росії. Експерти дійшли висновку, що РФ розконсервувала від 25 до 40% своїх танкових стратегічних запасів зі складів просто неба. Дослідники переконані, що резервів вистачить не надовго.

Додамо, війська РФ влаштували тактичну несподіванку на фронті. На Авдіївському напрямку окупанти значно покращили свої тактичні можливості.

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ЗСУ
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Авдіївка
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