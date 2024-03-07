Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Задержки помощи Западу откладывают попытки Украины перехватить инициативу на фронте, — ISW arrow

Задержки помощи Западу откладывают попытки Украины перехватить инициативу на фронте, — ISW

7 марта 2024 07:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Задержки помощи Западу откладывают попытки Украины перехватить инициативу на фронте, — ISW
Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Последующие задержки западных стран с оказанием помощи Украине в области безопасности, вероятно, отложат ее усилия возобновить инициативу по всей линии фронта. Неопределенность ограничивает действия украинского оперативного командования.

Об этом сообщает ISW.

Читайте также:

Задержка помощи от Запада

"Дефицит материальных средств заставляет украинские войска доукомплектовывать их, а неопределенность будущей помощи, вероятно, ограничивает украинское оперативное планирование", — говорится в отчете.

Аналитики считают, что задержки с оказанием критически важной помощи заставят Украину принимать сложные решения по распределению ресурсов между будущими оперативно важными контрнаступательными и текущими операциями против россиян.

Планы Украины на 2024 год

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска планируют провести контрнаступательные операции в 2024 году.

Также он подчеркнул, что первоочередной задачей для Украины остается оборона своей территории.

Украинский лидер предупредил, что Россия готовит новую наступательную операцию, которая начнется в конце мая или летом 2024, что может отсрочить подготовку и начало украинского наступления.

"Хорошо обеспеченные украинские войска доказали, что способны предотвратить даже незначительные успехи России во время широкомасштабных российских наступательных операций и способны нанести значительные потери атакующим российским силам", — отметили в Институте.

По мнению аналитиков, западная помощь безопасности имеет решающее значение как для способности Украины сконцентрировать ресурсы, так и для достаточного ослабления российских наступательных усилий.

null
Карта боевых действий. Фото: ISW

Напомним, советник Белого дома по коммуникациям нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США рассматривают все возможности, чтобы помочь Украине на поле боя.

А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов предоставить площадку для переговоров Украины и России.

Европейский союз
США
финансовая помощь
военная помощь
ISW
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского