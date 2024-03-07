Задержки помощи Западу откладывают попытки Украины перехватить инициативу на фронте, — ISW

Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Последующие задержки западных стран с оказанием помощи Украине в области безопасности, вероятно, отложат ее усилия возобновить инициативу по всей линии фронта. Неопределенность ограничивает действия украинского оперативного командования.

Об этом сообщает ISW.

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Задержка помощи от Запада

"Дефицит материальных средств заставляет украинские войска доукомплектовывать их, а неопределенность будущей помощи, вероятно, ограничивает украинское оперативное планирование", — говорится в отчете.

Аналитики считают, что задержки с оказанием критически важной помощи заставят Украину принимать сложные решения по распределению ресурсов между будущими оперативно важными контрнаступательными и текущими операциями против россиян.

Планы Украины на 2024 год

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска планируют провести контрнаступательные операции в 2024 году.

Также он подчеркнул, что первоочередной задачей для Украины остается оборона своей территории.

Украинский лидер предупредил, что Россия готовит новую наступательную операцию, которая начнется в конце мая или летом 2024, что может отсрочить подготовку и начало украинского наступления.

"Хорошо обеспеченные украинские войска доказали, что способны предотвратить даже незначительные успехи России во время широкомасштабных российских наступательных операций и способны нанести значительные потери атакующим российским силам", — отметили в Институте.

По мнению аналитиков, западная помощь безопасности имеет решающее значение как для способности Украины сконцентрировать ресурсы, так и для достаточного ослабления российских наступательных усилий.

Карта боевых действий. Фото: ISW

Напомним, советник Белого дома по коммуникациям нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США рассматривают все возможности, чтобы помочь Украине на поле боя.

А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов предоставить площадку для переговоров Украины и России.