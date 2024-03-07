Задержки помощи Западу откладывают попытки Украины перехватить инициативу на фронте, — ISW
Последующие задержки западных стран с оказанием помощи Украине в области безопасности, вероятно, отложат ее усилия возобновить инициативу по всей линии фронта. Неопределенность ограничивает действия украинского оперативного командования.
Об этом сообщает ISW.
Задержка помощи от Запада
"Дефицит материальных средств заставляет украинские войска доукомплектовывать их, а неопределенность будущей помощи, вероятно, ограничивает украинское оперативное планирование", — говорится в отчете.
Аналитики считают, что задержки с оказанием критически важной помощи заставят Украину принимать сложные решения по распределению ресурсов между будущими оперативно важными контрнаступательными и текущими операциями против россиян.
Планы Украины на 2024 год
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска планируют провести контрнаступательные операции в 2024 году.
Также он подчеркнул, что первоочередной задачей для Украины остается оборона своей территории.
Украинский лидер предупредил, что Россия готовит новую наступательную операцию, которая начнется в конце мая или летом 2024, что может отсрочить подготовку и начало украинского наступления.
"Хорошо обеспеченные украинские войска доказали, что способны предотвратить даже незначительные успехи России во время широкомасштабных российских наступательных операций и способны нанести значительные потери атакующим российским силам", — отметили в Институте.
По мнению аналитиков, западная помощь безопасности имеет решающее значение как для способности Украины сконцентрировать ресурсы, так и для достаточного ослабления российских наступательных усилий.
Напомним, советник Белого дома по коммуникациям нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США рассматривают все возможности, чтобы помочь Украине на поле боя.
А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов предоставить площадку для переговоров Украины и России.
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