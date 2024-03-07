Затримки допомоги Заходу відтермінують спроби України перехопити ініціативу на фронті, — ISW

Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Подальші затримки західних країн із наданням допомоги Україні у галузі безпеки, ймовірно, відкладуть її зусилля відновити ініціативу на всій лінії фронту. Невизначеність обмежує в діях українське оперативне командування.

Про це повідомляє ISW.

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Затримка допомоги від Заходу

"Дефіцит матеріальних засобів змушує українські війська доукомплектовувати їх, а невизначеність щодо майбутньої допомоги, ймовірно, обмежує українське оперативне планування", — йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що затримки з наданням критично важливої допомоги змусять Україну ухвалювати складні рішення щодо розподілу ресурсів між майбутніми оперативно важливими контрнаступальними та поточними оборонними операціями проти росіян.

Плани України на 2024 рік

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська планують провести контрнаступальні операції у 2024 році.

Також він наголосив, що першочерговим завданням для України залишається оборона власної території.

Український лідер попередив, що Росія готує нову наступальну операцію, яка розпочнеться наприкінці травня або влітку 2024 року, що може відтермінувати підготовку й початок українського наступу.

"Добре забезпечені українські війська довели, що здатні запобігти навіть незначним успіхам Росії під час широкомасштабних російських наступальних операцій і здатні завдати значних втрат атакуючим російським силам", — зауважили в Інституті.

На думку аналітиків, західна безпекова допомога має вирішальне значення як для здатності України сконцентрувати ресурси, так і для достатнього послаблення російських наступальних зусиль.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Нагадаємо, радник Білого дому з питань комунікацій нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США розглядають усі можливості, аби допомогти Україні на полі бою.

А президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що готовий надати майданчик для переговорів України та Росії.