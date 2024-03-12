Зеленский заявил, что пауза войны поможет Путину восстановить свою армию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пауза в войне поможет российскому диктатору Владимиру Путину восстановить свою армию. Глава государства отметил, что для врага это как "кислород".

Об этом украинский лидер сказал в интервью французским медиа BFM TV и Le Monde.

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Пауза в войне

По словам Зеленского, пауза в войне — это не мирные переговоры. Для российского диктатора это "дыхание", дополнительные возможности, время для восстановления боеспособности армии РФ, проведение тренировочных миссий и "промывания мозга" мобилизованных.

"И увеличить производство. На нас прилетают северокорейские снаряды. На нас прилетает северокорейская артиллерия. На нас прилетают северокорейские ракеты. Это говорит не о том, что он не один, а со многими партнерами — нет — это говорит о том, что у него нехватка и дефицит соответствующей амуниции", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, если произойдет пауза, это позволит России подготовиться и прийти с полной оккупацией Украины.

Напомним, Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина неадекватным человеком. Уверяет, что его цель — разрушение Украины и всего живого.

Также украинский лидер заявил, что возведение фортификаций охватывает строительство и укрепление более двух тысяч километров оборонительных сооружений. Для этого привлечены все необходимые ресурсы, являющиеся ответственностью чиновников.