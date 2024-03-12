Зеленський заявив, що пауза війни допоможе Путіну відновити свою армію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пауза у війні допоможе російському диктатору Володимиру Путіну відновити свою армію. Глава держави зазначив, що для ворога це як "кисень".

Про це український лідер сказав в інтерв'ю французьким медіа BFM TV та Le Monde.

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Пауза у війні

За словами Зеленського, пауза у війні — це не мирні перемовини. Для російського диктатора це "подих", додаткові можливості, час для відновлення боєздатності армії РФ, проведення тренувальних місій та "промивання мозку" мобілізованих.

"І збільшити виробництво. На нас прилітають північнокорейські снаряди. На нас прилітає північнокорейська артилерія. На нас прилітають північнокорейські ракети. Це говорить не про те, що він не один, а з багатьма партнерами — ні — це говорить про те, що у нього брак і дефіцит відповідної амуніції", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, якщо відбудеться пауза, то це дасть можливість Росії підготуватися та прийти з повною окупацією України.

Нагадаємо, Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна неадекватною людиною. Переконує, що його ціль — руйнування України та усього живого.

Також український лідер заявив, що зведення фортифікацій охоплює будівництво та зміцнення більш ніж двох тисяч кілометрів оборонних споруд. Для цього залучено всі необхідні ресурси, що є відповідальністю чиновників.