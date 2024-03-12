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Уничтожение оккупантов в укрытиях — как 28 ОМБр дронами поразила россиян

12 марта 2024 11:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Уничтожение оккупантов в укрытиях — как 28 ОМБр дронами поразила россиян
Россияне, уничтоженные 28 ОМБр. Фото: скриншот с видео Стерненко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские защитники продолжают использовать дроны для атаки по россиянам на фронте. Воины 28 отдельной механизированной бригады нанесли удар по оккупантам, когда те находились в укрытиях.

Соответствующее видео уничтожения захватчиков опубликовал журналист Сергей Стерненко в Telegram во вторник, 12 марта.

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Стерненко показал кадры, как украинские военные из дронов уничтожили солдат РФ. Беспилотники ВСУ залетали прямо в укрытие вражеских бойцов, после чего взрывались. Успешную операцию по уничтожению захватчиков провели воины 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Чрезвычайно точные попадания ваших дронов в укрытие, где прятались россияне. Работают воины 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода", — говорится в описании под видео.

Напомним, недавно воины 47-й отдельной механизированной бригады блестяще ликвидировали группу оккупантов на Авдеевском направлении с помощью дронов.

Также мы писали, что на Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики совместно с бойцами 23 бригады Нацгвардии "Хортица" уничтожили замаскированные позиции российских солдат. Удар был нанесен дронами-камикадзе.

война
Украина
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