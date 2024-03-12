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Знищення окупантів в укриттях — як 28 ОМБр дронами уразила росіян

12 березня 2024 11:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Знищення окупантів в укриттях — як 28 ОМБр дронами уразила росіян
Росіяни, знищені 28 ОМБр. Фото: скриншот з відео Стерненка
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські захисники продовжують використовувати дрони для атаки по росіянах на фронті. Воїни 28 окремої механізованої бригади завдали удару по окупантах, коли ті перебували в укриттях.

Відповідне відео знищення загарбників опублікував журналіст Сергій Стерненко у Telegram у вівторок, 12 березня.

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Стерненко показав кадри, як українські військові з дронів знищили солдатів РФ. Безпілотники ЗСУ залітали прямо в укриття ворожих бійців, після чого вони вибухали. Успішну операцію зі знищення загарбників провели воїни 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

"Надзвичайно точні влучання ваших дронів в укриття, де ховались росіяни. Працюють воїни 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, нещодавно воїни 47-ї окремої механізованої бригади блискуче ліквідували групу окупантів на Авдіївському напрямку за допомогою дронів.

Також ми писали, що на Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники спільно із бійцями 23 бригади Нацгвардії "Хортиця" знищили замасковані позиції російських солдатів. Удар було нанесено дронами-камікадзе.

війна
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відео
окупанти
дрони
фронт

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