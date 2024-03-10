Уничтожили технику и россиян — в НГУ показали взаимодействие артиллерии и пилотов дронов на фронте

Уничтоженная российская техника. Фото: скриншот с видео НГУ

На южном направлении оккупанты пытались прорвать оборону войск Национальной гвардии Украины. Однако благодаря успешному взаимодействию артиллеристов и пилотов дронов 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" весь личный состав и четыре единицы военной техники противника были уничтожены.

Соответствующее видео уничтожения противника опубликовал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в воскресенье, 10 марта.

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Ликвидация техники и личного состава врага бойцами НГУ

Нацгвардейцы остановили продвижение колонны оккупантов на южном направлении фронта. Сначала аэроразведчики НГУ "Спартан" заметили две колонны российской техники, направлявшиеся в направлении позиций украинских защитников.

После получения разведданных захватчиков встретила артиллерия, нанесшая удары противнику и почти остановившая его движение. В это время произошла атака из воздуха. Пилоты ударных дронов поддержали артиллерию и уничтожили личный состав и технику РФ.

"В результате 2 единицы вражеской техники были поражены пилотами ударных авиационных комплексов, 2 единицы были уничтожены с помощью артиллерии. Весь личный состав противника был ликвидирован. Атака остановлена", — написал Пивненко.

Напомним, на Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики совместно с бойцами 23 бригады Нацгвардии "Хортица" уничтожили замаскированные позиции российских оккупантов. Удар был нанесен дронами-камикадзе.

Добавим, третья бригада "Спартан" НГУ продолжает уничтожать захватчиков на Запорожском направлении. Военные применили дроны по оккупантам.