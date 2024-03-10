Знищили техніку та росіян — у НГУ показали взаємодію артилерії та пілотів дронів на фронті

Знищена російська техніка. Фото: скриншот з відео НГУ

На південному напрямку окупанти намагалися прорвати оборону військ Національної гвардії України. Однак завдяки успішній взаємодії артилеристів та пілотів дронів 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" весь особовий склад та чотири одиниці військової техніки противника було знищено.

Відповідне відео знищення противника опублікував командувач Національної гвардії України Олександр Півненко у неділю, 10 березня.

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Ліквідація техніки та особового складу ворога бійцями НГУ

Нацгвардійці зупинили просування колони окупантів на південному напрямку фронту. Спочатку аеророзвідники НГУ "Спартан" помітили дві колони російської техніки, які прямували в напрямку позицій українських захисників.

Після отримання розвідданих загарбників зустріла артилерія, яка завдала ударів противнику і майже зупинила його рух. В цей час відбулася атака з повітря. Пілоти ударних дронів підтримали артилерію і знищили особовий склад та техніку РФ.

"В результаті 2 одиниці ворожої техніки були вражені пілотами ударних авіаційних комплексів, 2 одиниці були знищені за допомогою артилерії. Весь особовий склад противника було ліквідовано. Атаку зупинено", — написав Півненко.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники спільно із бійцями 23 бригади Нацгвардії "Хортиця" знищили замасковані позиції російських окупантів. Удар було нанесено дронами-камікадзе.

Додамо, третя бригада "Спартан" НГУ продовжує знищувати загарбників на Запорізькому напрямку. Військові застосували дрони по окупантах.