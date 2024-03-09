ВСУ атаковали личный состав и военную технику врага на фронте — сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: armyinform.com.ua

В Украине продолжаются 745 сутки полномасштабного вторжения российских войск на территорию государства. За минувшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения. Оккупанты нанесли восемь ракетных и 107 авиационных ударов по украинским городам. Кроме того, захватчики совершили 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Вооруженных сил Украины. Однако украинские защитники дали достойный отпор врагу и уничтожили личный состав и военную технику противника.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в субботу, 9 марта, в Facebook.

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Под авиационным обстрелом оккупантов оказались Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая области и Запорожье и Херсон.

"Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Ситуация по фронтам

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перемещения наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг три раза атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.

Украинские воины. Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении силами обороны отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия", на Авдеевском направлении, ВСУ отразили 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отражены восемь атак противника в районах Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции.

Танк ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Атаки ВСУ по позициям России

За сутки украинская авиация атаковала 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ. Силам ПВО удалось уничтожить 12 из 15 выпущенных Россией дронов типа "Shahed".

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 станциям радиоэлектронной борьбы, в том числе двух Р-330Ж "Житель", 1 тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек" и 1 составу боеприпасов противника", — добавили в Генштабе.

Силы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Потери России в войне по состоянию на 9 марта

личного состава — около 423160 (+850) человек;

танков — 6712 (+6) единиц;

боевых бронированных машин — 12823 (+25) единиц;

артиллерийских систем — 10428 (+53) единиц;

РСЗО — 1012 (+1);

средства ПВО — 707 (+3);

самолетов — 347 (+0);

вертолетов — 325 (+0);

БпЛА — 8041 (+43);

крылатые ракеты — 1919;

корабли /катера — 26 (+0);

подводные лодки — 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерны — 13683 (+85);

специальной техники — 1666 (+10).

Инфографика Генштаба о потерях РФ

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк показал кадры эффектного уничтожения техники российских оккупантов. Для этого украинские военные использовали fpv-дроны.

Добавим, украинские военные уничтожают врага всеми возможными способами. Так, в результате мастерской работы Сил обороны поражена пехота захватчика, российский танк, десант на БМП.