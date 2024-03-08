У Сухопутних силах показали кадри ефектного знищення російської техніки

Танк російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк показав унікальні кадри знищення техніки російських окупантів. Для цього українські військові використовували fpv-дрони.

Відео Олександр Павлюк опублікував у Telegram у п'ятницю, 8 березня.

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Знищення російської техніки

Українські військові уразили танк, гармати, зенітну установку, вантажну та легкову автомобільну техніку під час руху та стоянки, засоби звʼязку та бліндаж ворога.

"Працює група "Асгард" підрозділу "Очі" 120 ОРП, спільно з 24 ОМБр ім. Короля Данила, начальником служби РЕБ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, екіпажем Shark 28 ОМБр та за взаємодії з 101 ОБрО ГШ ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові нищать ворога всіма можливими способами. Так, внаслідок майстерної роботи Сил оборони уражено піхоту загарбника, російський танк, десант на БМП.

Також воїни екіпажу "Вітролом" батальйону безпілотних систем 3 ОШБр наздогнали росіян на ходу та за допомогою FPV-дрона знищили 11 солдатів РФ.