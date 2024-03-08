Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В Сухопутных силах показали кадры эффектного уничтожения российской техники arrow

В Сухопутных силах показали кадры эффектного уничтожения российской техники

8 марта 2024 17:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Сухопутных силах показали кадры эффектного уничтожения российской техники
Танк российских оккупантов. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк показал уникальные кадры уничтожения техники российских оккупантов. Для этого украинские военные использовали fpv-дроны.

Видео Александр Павлюк опубликовал в Telegram в пятницу, 8 марта.

Читайте также:

Уничтожение российской техники

Украинские военные поразили танк, пушки, зенитную установку, грузовую и легковую автомобильную технику во время движения и стоянки, средства связи и блиндаж врага.

"Работает группа "Асгард" подразделения "Глаза" 120 ОРП, совместно с 24 ОМБр им. Короля Даниила, начальником службы РЭБ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, экипажем Shark 28 ОМБр и при взаимодействии с 101 ОБрО ГШ ВСУ", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные уничтожают врага всеми возможными способами. Так, в результате мастерской работы Сил обороны поражена пехота захватчика, российский танк, десант на БМП.

Также воины экипажа "Ветролом" батальона беспилотных систем 3 ОШБр догнали россиян на ходу и с помощью FPV-дрона уничтожили 11 солдат РФ.

война
ВСУ
военная техника
оккупанты
дроны
Александр Павлюк

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта