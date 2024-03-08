В Сухопутных силах показали кадры эффектного уничтожения российской техники

Танк российских оккупантов. Фото: скриншот с видео

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк показал уникальные кадры уничтожения техники российских оккупантов. Для этого украинские военные использовали fpv-дроны.

Видео Александр Павлюк опубликовал в Telegram в пятницу, 8 марта.

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Украинские военные поразили танк, пушки, зенитную установку, грузовую и легковую автомобильную технику во время движения и стоянки, средства связи и блиндаж врага.

"Работает группа "Асгард" подразделения "Глаза" 120 ОРП, совместно с 24 ОМБр им. Короля Даниила, начальником службы РЭБ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, экипажем Shark 28 ОМБр и при взаимодействии с 101 ОБрО ГШ ВСУ", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные уничтожают врага всеми возможными способами. Так, в результате мастерской работы Сил обороны поражена пехота захватчика, российский танк, десант на БМП.

Также воины экипажа "Ветролом" батальона беспилотных систем 3 ОШБр догнали россиян на ходу и с помощью FPV-дрона уничтожили 11 солдат РФ.