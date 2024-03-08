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Як ЗСУ нищать особовий склад і техніку окупантів — ефектні кадри

8 березня 2024 11:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як ЗСУ нищать особовий склад і техніку окупантів — ефектні кадри
Знищений російський танк. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові нищать ворога всіма можливими способами. Так, внаслідок майстерної роботи Сил оборони уражено піхоту загарбника, російський танк, десант на БМП.

Про це повідомила пресслужба Центру стратегічних комунікацій у п'ятницю, 8 березня, та показала відповідне відео.  

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Якої технікою ЗСУ нищать окупантів

У СтратКомі розповіли, що українські воїни б'ють окупантів із гаубиці "Дана", FPV-дронами, скидами.

Так, внаслідок успішної роботи Сил оборони уражено або знищено піхоту загарбника, російський танк, десант на БМП, тяжку вогнеметну систему "Солнцепьок". 

Інші успіхи наших військових

Нещодавно екскомандир полку "Азов" Максим Жорін розповів, що протитанкісти Третьої штурмової бригади з дронів атакували окупантів під Авдіївкою

Водночас воїни екіпажу "Вітролом" батальйону безпілотних систем 3 ОШБр наздогнали росіян на ходу та за допомогою FPV-дрона знищили 11 солдатів РФ.

А бійці 53 окремої механізованої бригади атакували окупантів з повітря. Воїни здійснили кілька уражень російських військ за допомогою дронів на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо, 7 березня у Генштабі повідомили, що ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів та чотири артилерійських засоби. 

Також ми писали, що в боях за Кринки Херсонської області росіяни зазнали більших втрат, ніж навіть за Авдіївку.  

ЗСУ
військова техніка
окупанти
дрони
війна в Україні

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