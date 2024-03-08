Как ВСУ уничтожают личный состав и технику оккупантов — эффектные кадры

Уничтоженный рассийский танк. Фото: скриншот с видео

Украинские военные уничтожают врага всеми возможными способами. Так, в результате мастерской работы Сил обороны поражена пехота захватчика, российский танк, десант на БМП.

Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций в пятницу, 8 марта, и показала соответствующее видео.

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В СтратКоме рассказали, что украинские воины обстреливают оккупантов из гаубицы "Дана", FPV-дронами, сбросами.

Так, в результате успешной работы Сил обороны поражена или уничтожена пехота захватчика, российский танк, десант на БМП, тяжелая огнеметная система "Солнцепек".

Другие успехи наших военных

Недавно экс-командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, что противотанкисты Третьей штурмовой бригады из дронов атаковали оккупантов под Авдеевкой.

В то же время воины экипажа "Ветролом" батальона беспилотных систем 3 ОШБр догнали россиян на ходу и с помощью FPV-дрона уничтожили 11 солдат РФ.

А бойцы 53 отдельной механизированной бригады атаковали оккупантов с воздуха. Воины произвели несколько поражений русских войск с помощью дронов на Авдеевском направлении.

Напомним, 7 марта в Генштабе сообщили, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов и четыре артиллерийских средства.

Также мы писали, что в боях за Крынки Херсонской области россияне понесли большие потери, чем даже за Авдеевку.