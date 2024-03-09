ЗСУ атакували особовий склад та військову техніку ворога на фронті — зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: armyinform.com.ua

В Україні триває 745 доба повномасштабного вторгнення російських військ на територію держави. За минулу добу на фронті сталося 63 бойових зіткнення. Окупанти завдали вісім ракетних та 107 авіаційних ударів по українських містах. Крім того, загарбники здійснили 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Збройних сил України. Однак українські захисники дали гідну відсіч ворогу та знищили особовий склад і військову техніку противника.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у суботу, 9 березня у Facebook.

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Під авіаційним обстрілом окупантів опинилися Сумська, Харківська, Луганська, Донецька області та Запоріжжя і Херсон.

"Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", — йдеться в повідомленні.

Ситуація на напрямках фронту

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог три рази атакував позиції ЗСУ в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили п'ять атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

Українські воїни. Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито дев'ять атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, ЗСУ відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито вісім атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

Танк ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Атаки ЗСУ по позиціях Росії

За добу українська авіація атакувала 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ. Силам ППО вдалося знищити 12 з 15 випущених Росією дронів типу "Shahed".

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема двох Р-330Ж "Житель", 1 важкій вогнеметній системі ТОС-1А "Солнцепек" та 1 складу боєприпасів противника", — додали в Генштабі.

Сили ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Втрати Росії у війні станом на 9 березня

особового складу — близько 423160 (+850) осіб;

танків — 6712 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин — 12823 (+25) одиниць;

артилерійських систем — 10428 (+53) одиниць;

РСЗВ — 1012 (+1);

засоби ППО — 707 (+3);

літаків — 347 (+0);

гелікоптерів — 325 (+0);

БПЛА — 8041 (+43);

крилаті ракети — 1919;

кораблі /катери — 26 (+0);

підводні човни — 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 13683 (+85);

спеціальної техніки — 1666 (+10).

Інфографіка Генштабу про втрати РФ

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк показав кадри ефектного знищення техніки російських окупантів. Для цього українські військові використовували fpv-дрони.

Додамо, українські військові нищать ворога всіма можливими способами. Так, внаслідок майстерної роботи Сил оборони уражено піхоту загарбника, російський танк, десант на БМП.