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ВСУ нанесли удар по оккупантам в Оленовке — в Генштабе рассказали о потерях врага

29 февраля 2024 08:38
обновлено: 08:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ВСУ нанесли удар по оккупантам в Оленовке — в Генштабе рассказали о потерях врага
Украинский военный. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воины Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Оленовке Донецкой области. Воины атаковали оккупантов с помощью украинских реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в четверг, 29 февраля.

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В Генштабе заявили, что в результате обстрела среди оккупантов 19 ликвидированных россиян, в том числе заместитель командира военного подразделения, и еще 12 раненых, в том числе командир этого подразделения.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ
Скриншот поста Генштаба ВСУ

Представитель Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что за минувшие сутки ВСУ поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, одно средство ПВО, две станции РЭБ, а также другую важную технику захватчиков.

Также спикер ранее заявил, что по состоянию на 27 февраля потери России в личном составе выросли до 412 400 человек. Речь идет об убитых и раненых оккупантах.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что за все время обороны Авдеевки было уничтожено 47 186 российских оккупантов.

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