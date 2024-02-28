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Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки

28 лютого 2024 20:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Третя штурмова бригада вибила окупантів з Красногорівки
Військові Третьої окремої штурмової бригади. Фото: t.me/ab3army
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Третя штурмова бригада вибила російських окупантів з Красногорівки в Донецькій області. Напередодні армія ворога накатами атакувала південно-східну частину населеного пункту, а потім відійшла.

Про це Третя штурмова бригада повідомила у Telegram у середу, 28 лютого.

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"Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці першого та другого штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога", — йдеться у повідомленні.

Бійці розповіли, що за короткий проміжок часу загарбники встигли підготуватися до тривалої оборони. Попри спротив та важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат — близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми".

"Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані у зайнятих ними будинках. Станом на зараз Красногорівка знаходиться під контролем українських військ!" — йдеться у повідомленні.

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Допис Третьої окремої штурмової бригади. Фото: скриншот

Нагадаємо, бійці батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади наздогнали окупантів та влучним ударом знищили особовий склад та техніку. Таке бойове завдання українські військові виконували поблизу Авдіївки, де змушені працювати під сильними обстрілами ворога.

Також за останні 24 години сталося 102 бойові зіткнення між українськими військовими та російськими загарбниками. Авіація Сил оборони завдала ударів по 15 місцях скупчення ворожих сил, а Повітряні сили ЗСУ знищили два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і чотири розвідувальні дрони.

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