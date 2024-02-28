Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки

Военные Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army

Третья штурмовая бригада выбила российских оккупантов из Красногоровки в Донецкой области. Накануне армия врага накатами атаковала юго-восточную часть населенного пункта, а затем отошла.

Об этом Третья штурмовая бригада сообщила в Telegram в среду, 28 февраля.

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"Чтобы не позволить врагу закрепиться подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы первого и второго штурмовых батальонов осуществили боевую операцию по зачистке города от сил врага", — говорится в сообщении.

Бойцы рассказали, что за короткий промежуток времени захватчики успели подготовиться к длительной обороне. Несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери — около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми".

"Россияне отказывались от сдачи в плен и были ликвидированы в занятых ими домах. По состоянию на сейчас Красногоровка находится под контролем украинских войск!" — говорится в сообщении.

Пост Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: скриншот

Напомним, бойцы батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады догнали оккупантов и точным ударом уничтожили личный состав и технику. Такую боевую задачу украинские военные выполняли вблизи Авдеевки, где вынуждены работать под сильными обстрелами врага.

Также за последние 24 часа произошло 102 боевых столкновений между украинскими военными и российскими захватчиками. Авиация Сил обороны нанесла удары по 15 местам скопления вражеских сил, а Воздушные силы ВСУ уничтожили два истребителя-бомбардировщика Су-34 и четыре разведывательных дрона.