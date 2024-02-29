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ЗСУ завдали удару по окупантах в Оленівці — в Генштабі розповіли про втрати ворога

29 лютого 2024 08:38
оновлено: 08:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ЗСУ завдали удару по окупантах в Оленівці — в Генштабі розповіли про втрати ворога
Український військовий. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Воїни Збройних сил України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області. Воїни атакували окупантів за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в четвер, 29 лютого.

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Українські захисники атакували російських солдатів в Оленівці. ЗСУ завдали удару за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі заявили, що внаслідок обстрілу серед окупантів 19 ліквідованих росіян, у тому числі заступник командира військового підрозділу, та ще 12 поранених, зокрема командир цього підрозділу.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ
Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що за минулу добу ЗСУ уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські засоби, один засіб ППО, дві станції РЕБ, а також іншу важливу техніку загарбників.

Також речник раніше заявив, що станом на 27 лютого втрати Росії в особовому складі зросли до 412 400 осіб. Йдеться про вбитих та поранених окупантів.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що за весь час оборони Авдіївки було знищено 47 186 російських окупантів.

війна
ЗСУ
Україна
Донецька область
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окупанти
Оленівка
Генштаб ЗСУ
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втрати окупантів

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