ЗСУ використовують французькі AASM — деталі

Сімейство французьких керованих AASM, ілюстративне фото з відкритих джерел

Сили оборони України завдали удар по російським військам на Авдіївському коксохімічному заводі керованою авіабомбою типу AASM французького виробництва масою 250 кілограмів. Для коригування та фіксації результатів удару було задіяно БПЛА одного із підрозділів ЗСУ.

Про це у неділю, 3 березня, повідомило Defence Express.

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French AASM-250 gliding bombs were first used by Ukrainian forces to strike Avdiivka coke plant, controlled by the Russian Armed Forces.



French AASM Hammer family consists of bombs weighing 250, 500 and 1000 kg with the ability to install rocket boosters and various target… pic.twitter.com/usu7163yv2 — Clash Report (@clashreport) March 3, 2024

Застосування французьких керованих авіабомб ЗСУ

Це став перший публічно зафіксований випадок застосування французьких керованих авіабомб AASM Hammer проти рашистів.

Тут варто нагадати, що перше повідомлення про намір Франції передати Україні керовані авіабомби сімейства AASM Hammer стало відомо лише в середині січня 2024 року.

Тоді ж і заявлявся темп, з яким Париж був готовий передавати нам таке озброєння – півсотні керованих авіабомб на місяць, або ж 600 одиниць на рік. Це насправді значний обсяг, якщо врахувати наявні дані по можливому запасу бомб AASM Hammer в розпорядженні збройних сил Франції.

AASM Hammer є аналогом американського JDAM, і це також звичайна авіабомба, на яку кріпиться комплект, котрий перетворює цю зброю на високоточну. Детальніше про характеристики AASM Hammer Defense Express розповідав у окремій публікації.

Міністр оборони Франції Франсуа Лекорню повідомляв, що для застосування AASM Hammer були адаптовані наші МіГ-29 та Су-24М. Однак при цьому не розкривається, який обсяг робіт було потрібно провести для адаптації наших літаків під французькі керовані авіабомби, і який саме тип літака був носієм бомби, якою було виконано удар по рашистам на Авдіївському коксохімі.

Нагадаємо, 3 березня окупанти завдали ракетного удару по Покровську Донецької області. Внаслідок атаки у місті пролунали гучні вибухи, є руйнування інфраструктури.

До цього, вночі 3 березня збройні сили РФ здійснили масований ракетний обстріл Мирнограда і Покровська, випустивши чотири ракети. Під прицілом ворога опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою.