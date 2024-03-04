ВСУ используют французские AASM.

Семейство французских управляемых AASM, иллюстративное фото из открытых источников

Силы обороны Украины нанесли удар по российским войскам на Авдеевском коксохимическом заводе управляемой авиабомбой типа AASM французского производства массой 250 килограммов. Для корректировки и фиксации результатов удара была задействована БПЛА одного из подразделений ВСУ.

Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщило Defence Express.

Читайте также:

Французский AASM-250 gliding bombs были первыми, используя украинские силы для промывки Avdiivka печенье, контролируемые русскими стрелками.



French AASM Hammer family consists of bombs weighing 250, 500 and 1000 кг с возможностью к install rocket boosters and various target… pic.twitter.com/usu7163yv2 — Clash Report (@clashreport) 3 марта 2024

Применение французских управляемых авиабомб ВСУ

Это стал первый публично зафиксированный случай применения французских управляемых авиабомб AASM Hammer против рашистов.

Здесь следует напомнить, что первое сообщение о намерении Франции передать Украине управляемые авиабомбы семейства AASM Hammer стало известно только в середине января 2024 года.

Тогда же и заявлялся темп, с которым Париж был готов передавать нам такое вооружение — полсотни управляемых авиабомб в месяц, или 600 единиц в год. Это действительно значительный объем, если учесть имеющиеся данные по возможному запасу бомб AASM Hammer в распоряжении вооруженных сил Франции.

AASM Hammer является аналогом американского JDAM, и это также обычная авиабомба, на которую крепится комплект, превращающий это оружие в высокоточное. Детальнее о характеристиках AASM Hammer Defense Express рассказывал в отдельной публикации.

Министр обороны Франции Франсуа Лекорню сообщал, что для применения AASM Hammer были адаптированы наши МиГ-29 и Су-24М. Однако при этом не раскрывается, какой объем работ требовалось провести для адаптации наших самолетов во французские управляемые авиабомбы, и какой именно тип самолета был носителем бомбы, которой был выполнен удар по рашистам на Авдеевском коксохиме.

Напомним, 3 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. В результате атаки в городе раздались громкие взрывы, есть разрушение инфраструктуры.

До этого, ночью 3 марта вооруженные силы РФ совершили массированный ракетный обстрел Мирнограда и Покровска, выпустив четыре ракеты. Под прицелом неприятеля оказался микрорайон с плотной жилой застройкой.