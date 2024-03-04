ВСУ используют французские AASM — детали
Силы обороны Украины нанесли удар по российским войскам на Авдеевском коксохимическом заводе управляемой авиабомбой типа AASM французского производства массой 250 килограммов. Для корректировки и фиксации результатов удара была задействована БПЛА одного из подразделений ВСУ.
Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщило Defence Express.
Французский AASM-250 gliding bombs были первыми, используя украинские силы для промывки Avdiivka печенье, контролируемые русскими стрелками.— Clash Report (@clashreport) 3 марта 2024
French AASM Hammer family consists of bombs weighing 250, 500 and 1000 кг с возможностью к install rocket boosters and various target… pic.twitter.com/usu7163yv2
Применение французских управляемых авиабомб ВСУ
Это стал первый публично зафиксированный случай применения французских управляемых авиабомб AASM Hammer против рашистов.
Здесь следует напомнить, что первое сообщение о намерении Франции передать Украине управляемые авиабомбы семейства AASM Hammer стало известно только в середине января 2024 года.
Тогда же и заявлялся темп, с которым Париж был готов передавать нам такое вооружение — полсотни управляемых авиабомб в месяц, или 600 единиц в год. Это действительно значительный объем, если учесть имеющиеся данные по возможному запасу бомб AASM Hammer в распоряжении вооруженных сил Франции.
AASM Hammer является аналогом американского JDAM, и это также обычная авиабомба, на которую крепится комплект, превращающий это оружие в высокоточное. Детальнее о характеристиках AASM Hammer Defense Express рассказывал в отдельной публикации.
Министр обороны Франции Франсуа Лекорню сообщал, что для применения AASM Hammer были адаптированы наши МиГ-29 и Су-24М. Однако при этом не раскрывается, какой объем работ требовалось провести для адаптации наших самолетов во французские управляемые авиабомбы, и какой именно тип самолета был носителем бомбы, которой был выполнен удар по рашистам на Авдеевском коксохиме.
Напомним, 3 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. В результате атаки в городе раздались громкие взрывы, есть разрушение инфраструктуры.
До этого, ночью 3 марта вооруженные силы РФ совершили массированный ракетный обстрел Мирнограда и Покровска, выпустив четыре ракеты. Под прицелом неприятеля оказался микрорайон с плотной жилой застройкой.
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