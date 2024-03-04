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ВСУ используют французские AASM — детали

4 марта 2024 06:34
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
ВСУ используют французские AASM.
Семейство французских управляемых AASM, иллюстративное фото из открытых источников
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Силы обороны Украины нанесли удар по российским войскам на Авдеевском коксохимическом заводе управляемой авиабомбой типа AASM французского производства массой 250 килограммов. Для корректировки и фиксации результатов удара была задействована БПЛА одного из подразделений ВСУ.

Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщило Defence Express.

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Применение французских управляемых авиабомб ВСУ

Это стал первый публично зафиксированный случай применения французских управляемых авиабомб AASM Hammer против рашистов.

Здесь следует напомнить, что первое сообщение о намерении Франции передать Украине управляемые авиабомбы семейства AASM Hammer стало известно только в середине января 2024 года.

Тогда же и заявлялся темп, с которым Париж был готов передавать нам такое вооружение — полсотни управляемых авиабомб в месяц, или 600 единиц в год. Это действительно значительный объем, если учесть имеющиеся данные по возможному запасу бомб AASM Hammer в распоряжении вооруженных сил Франции.

AASM Hammer является аналогом американского JDAM, и это также обычная авиабомба, на которую крепится комплект, превращающий это оружие в высокоточное. Детальнее о характеристиках AASM Hammer Defense Express рассказывал в отдельной публикации.

Министр обороны Франции Франсуа Лекорню сообщал, что для применения AASM Hammer были адаптированы наши МиГ-29 и Су-24М. Однако при этом не раскрывается, какой объем работ требовалось провести для адаптации наших самолетов во французские управляемые авиабомбы, и какой именно тип самолета был носителем бомбы, которой был выполнен удар по рашистам на Авдеевском коксохиме.

Напомним, 3 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. В результате атаки в городе раздались громкие взрывы, есть разрушение инфраструктуры.

До этого, ночью 3 марта вооруженные силы РФ совершили массированный ракетный обстрел Мирнограда и Покровска, выпустив четыре ракеты. Под прицелом неприятеля оказался микрорайон с плотной жилой застройкой.

Франция
ВСУ
авиабомба
бомба

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