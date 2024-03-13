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Авдіївський напрямок — у третій штурмовій розповіли, яких втрат зазнав ворог

13 березня 2024 19:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Авдіївський напрямок — у третій штурмовій розповіли, яких втрат зазнав ворог
Військовий з дроном. Фото: 3ОШБ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські військове командування у лютому ухвалило рішення про виведення військ з території Авдіївки. Однак бійці продовжують нищити ворога на цьому напрямку та завдавати йому значних втрат.

Про це повідомила пресслужба третьої штурмової бригади у Telegram в середу, 13 березня.

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Ситуація на Авдіївському напрямку 13 березня

"Після виходу з Авдіївки та звільнення населеного пункту Красногорівка Третя окрема штурмова бригада продовжує нищити ворога на Авдіївського напрямку", — йдеться у повідомленні.

У 3-й ОШБ розповіли, що на рахунку підрозділів бригади:

  • понад 500 ліквідованих окупантів;
  • до 20 ворожих броньованих машин і танків;
  • зенітно-ракетні комплекси;
  • артилерійські системи;
  • значна кількість автотехніки. 

Щодо чисельності втрат — ворог зазнав критичного ураження на рівні полку, але він має перевагу за кількістю, тому не відступає. Бойова обстановка залишається надскладною.

"Попри напружену ситуацію, Третя штурмова продовжує стирати ворожу піхоту, відбивати штурми й не дозволяє окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони на Авдіївському напрямку", — додали в пресслужбі.

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Скриншот допису 3ОШБ

Раніше бійці третьої штурмової бригади показали архівні кадри боїв під Авдіївкою. У місті на одній з вулиць відбувся стрілецький бій з окупантами. 

Також ми писали, що протитанкісти третьої штурмової бригади з дронів атакували окупантів під Авдіївкою. Ексклюзивні кадри роботи військових показав екскомандир "Азову" Максим Жорін.

Донецька область
військові
окупанти
Авдіївка
війна в Україні
штурмова бригада

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