Авдеевское направление — в третьей штурмовой рассказали, какие потери понес враг

Военный с дроном. Фото: 3ОШБ

Украинское военное командование в феврале приняло решение о выводе войск с территории Авдеевки. Однако бойцы продолжают уничтожать врага на этом направлении и наносить ему значительные потери.

Об этом сообщила пресс-служба третьей штурмовой бригады в Telegram в среду, 13 марта.

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Ситуация на Авдеевском направлении 13 марта

"После выхода из Авдеевки и освобождения населенного пункта Красногоровка Третья отдельная штурмовая бригада продолжает уничтожать врага на Авдеевском направлении", — говорится в сообщении.

В 3-й ОШБ рассказали, что на счету подразделений бригады:

более 500 ликвидированных оккупантов;

до 20 вражеских бронированных машин и танков;

зенитно-ракетные комплексы;

артиллерийские системы;

значительное количество автотехники.

По поводу численности потерь — враг потерпел критическое поражение на уровне полка, но он имеет преимущество по количеству, поэтому не отступает. Боевая обстановка остается сверхсложной.

"Несмотря на напряженную ситуацию, Третья штурмовая продолжает стирать вражескую пехоту, отбивать штурмы и не позволяет оккупантам совершить прорыв вглубь занятой обороны на Авдеевском направлении", — добавили в пресс-службе.

Скриншот поста 3ОШБ

Ранее бойцы третьей штурмовой бригады показали архивные кадры боев под Авдеевкой. В городе на одной из улиц произошло стрелковое сражение с оккупантами.

Также мы писали, что противотанкисты третьей штурмовой бригады с дронов атаковали оккупантов под Авдеевкой. Эксклюзивные кадры работы военных показал экс-командир "Азова" Максим Жорин.