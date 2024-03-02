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Бій в умовах забудови в Авдіївці — 3-тя ОШБр оприлюднила запис з GoPro

2 березня 2024 12:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Бій в умовах забудови в Авдіївці — 3-тя ОШБр оприлюднила запис з GoPro
Бійці Третьої штурмової бригади в зруйнованій будівлі. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бої за Авдіївку, які точилися в другій половині лютого, стали одними з найкривавіших за два роки повномасштабної віни Росії проти нашої країни. Одним з підрозділів у цьому пеклі була Третя штурмова бригада.

Відео роботи бійців у приватному сектрорі міста з'явилося у Telegram бригади у суботу, 2 березня.

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Пост на сторінці 3-ї ОШБр. Фото: скриншот

Вуличні бої очима українських штурмовиків

"Бойові групи зайняли позиції в одному з будинків приватного сектору й почали відстрілювати у бік противника", — говориться у повідомленні. 

Під час щільного вогню ворог поцілив у будівлю, де перебували українські бійці. Втім, діставшись з-під завалів, військові продовжили давати вогневу відсіч окупантам. 

Нові кадри міських боїв зняв боєць Третьої штурмової бригади "Аут".

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники продовжують безперервні наступальні дії в районі Авдіївки. Втім, українські захисники успішно протистоять ворогу, застосовуючи бойові дрони та ліквідовуючи ворогів одного за одним.

Третя штурмова бригада вибила російських окупантів з Красногорівки в Донецькій області. Напередодні армія ворога накатами атакувала південно-східну частину населеного пункту, а потім відійшла.

війна
Україна
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Авдіївка
штурмова бригада

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