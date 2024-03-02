Бой в условиях застройки в Авдеевке — 3-я ОШБр обнародовала запись с GoPro

Бойцы Третьей штурмовой бригады в разрушенном здании. Фото: скриншот

Бои за Авдеевку, которые шли во второй половине февраля, стали одними из самых кровавых за два года полномасштабной войны России против нашей страны. Одним из подразделений в этом аду была Третья штурмовая бригада.

Видео работы бойцов в частном секторе города появилось в Telegram бригады в субботу, 2 марта.

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Уличные бои глазами украинских штурмовиков

"Боевые группы заняли позиции в одном из домов частного сектора и начали отстреливать в сторону противника", — говорится в сообщении.

Во время плотного огня враг попал в здание, где находились украинские бойцы. Впрочем, выбравшись из-под завалов, военные продолжили давать огневой отпор оккупантам.

Новые кадры городских боев снял боец Третьей штурмовой бригады "Аут".

Ранее мы сообщали, что российские захватчики продолжают непрерывные наступательные действия в районе Авдеевки. Впрочем, украинские защитники успешно противостоят врагу, применяя боевые дроны и ликвидируя врагов друг за другом.

Третья штурмовая бригада выбила российских оккупантов из Красногоровки в Донецкой области. Накануне армия врага накатами атаковала юго-восточную часть населенного пункта, а затем отошла.