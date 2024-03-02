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Бой в условиях застройки в Авдеевке — 3-я ОШБр обнародовала запись с GoPro

2 марта 2024 12:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Бой в условиях застройки в Авдеевке — 3-я ОШБр обнародовала запись с GoPro
Бойцы Третьей штурмовой бригады в разрушенном здании. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бои за Авдеевку, которые шли во второй половине февраля, стали одними из самых кровавых за два года полномасштабной войны России против нашей страны. Одним из подразделений в этом аду была Третья штурмовая бригада.

Видео работы бойцов в частном секторе города появилось в Telegram бригады в субботу, 2 марта.

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Пост на странице 3-й ОШБр. Фото: скриншот

Уличные бои глазами украинских штурмовиков

"Боевые группы заняли позиции в одном из домов частного сектора и начали отстреливать в сторону противника", — говорится в сообщении.

Во время плотного огня враг попал в здание, где находились украинские бойцы. Впрочем, выбравшись из-под завалов, военные продолжили давать огневой отпор оккупантам.

Новые кадры городских боев снял боец Третьей штурмовой бригады "Аут".

Ранее мы сообщали, что российские захватчики продолжают непрерывные наступательные действия в районе Авдеевки. Впрочем, украинские защитники успешно противостоят врагу, применяя боевые дроны и ликвидируя врагов друг за другом.

Третья штурмовая бригада выбила российских оккупантов из Красногоровки в Донецкой области. Накануне армия врага накатами атаковала юго-восточную часть населенного пункта, а затем отошла.

война
Украина
видео
Авдеевка
штурмовая бригада

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